Пасхальная прививочная кампания в Евросоюзе

Крупные города Франции открыли пункты массовой вакцинации на стадионах и в выставочных центрах. Французские власти рассчитывают нарастить темпы прививочной кампании во время пасхальных праздников. Хотя, как показывает пример прививочного пункта в Кале, в тех случаях, когда французы могут выбирать, они избегают вакцины «АстраЗенека».

«Вакцинация здесь [на лионском стадионе] будет продолжаться пять дней — рассказывает директор регионального агентства здравоохранения Оверни–Роны–Альп Жан-Ив Гралль; — в том числе три выходных дня: сегодня, завтра и в понедельник. Это поможет нам ускорить процесс вакцинации, которая очень важна. Мы знаем, что эта вакцина защищает. По нашим данным, пожилые люди стали реже попадать в больницу после вакцинации».

На итальянском острове Сицилия прививочные пункты открылись по призыву католических епикопов в приходских храмах. Но число сицилийцев согласившихся прививаться доставленной сюда «АстраЗенекой» оказалось ниже, чем ожидалось. К вакцинации этим препаратом здесь допускаются только люди старше 69 лет.

Литовские власти, напротив, разрешили прививаться «АстраЗенекой» новым категориям граждан: учителям, старшеклассникам и спортсменам. Но и здесь число желающих оказалось ниже запланированного. Так в Каунасе на прививку пришла только половина приглашенных.