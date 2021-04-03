При задержании Джорджа Флойда была проявлена излишняя жестокость. Об этом заявил глава отдела по расследованию убийств полиции Миннеаполиса на процессе по делу о гибели афроамериканца.

В своих показаниях Ричард Циммерман отметил, что обвиняемый - бывший полицейский Дерек Шовин - не должен был применять удушающий приём, и он мог привести к смерти Флойда в мае прошлого года.

Мэтью Фрэнк, прокурор:

"Каково ваше мнение о применении силы в тот момент, когда мистер Флойд находился на земле?"

Ричард Циммерман, глава отдела по расследованию убийств полиции Миннеаполиса: "В этом не было абсолютно никакой необходимости".

Мэтью Фрэнк:

"Что вы имеете ввиду?"

Ричард Циммерман:

"Во-первых, валить его на землю лицом вниз и пережимать коленом шею такое количество времени было совершенно излишним. Я не усмотрел причин, по которым офицеры могли чувствовать себя в опасности".

Сторона защиты утверждает, что при задержании Флойда Шовин действовал согласно инструкции, и что смерть мужчины связана с его наркозависимостью.

За процессом, которому предшествовала волна массовых протестов против полицейского произвола и расизма, наблюдает вся страна. Как ожидается, суд Миннеаполиса вынесет вердикт в конце апреля - начале мая.