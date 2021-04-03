Затянувшаяся реставрация Дворца правосудия

Дворец правосудия в Брюсселе — крупнейшее здание, построенное из тёсаного камня не только в Бельгии, но и в Европе — скрыто строительными лесами уже почти 40 лет. Аварийное состояние дворца было констатировано еще в 1984 г., сто лет спустя после окончания его строительства. Но с тех пор реставрационные работы не сильно продвинулись, и бельгийским судебным чиновникам приходится работать в спартанских условиях.

«Здесь неуютно, — жалуется председатель Кассационного суда Бельгии Жан де Кодт. — Некоторые залы заседаний и кабинеты больше напоминают развалины, чем места отправления правосудия».

Работа в таких условиях может быть опасна для здоровья: из подвалов тянет сыростью, через крышу протекает вода, а некоторые перекрытия грозят обрушением.

«В этом коридоре есть риск обрушения, — показывает заведующая канцелярией суда Натали Миннен. — Вы видите, что пол проседает и существует вероятность, что он совсем провалится».

И вот, наконец, правительство Бельгии приняло решило разобраться с затянувшейся стройкой. Но сначала надо будет перестроить леса, несколько прогнившие за последние 30 с лишним лет.

«Первое, что нужно сделать — это укрепить леса, с помощью которых можно будет выполнить работы, запланированные в 1984 г. — рассказывает государственный секретарь королевства по вопросам строительства Матьё Мишель. — Вы понимаете, что, раз они были запланированы еще в 1984 г., тем более они необходимы сейчас».

Согласно последнему плану, реставрационные работы должны завершиться к 2030 г.