Опасна ли AstraZeneca?

Семь человек, получивших вакцину AstraZeneca против Covid-19, умерли от в Великобритании из 30 выявленных на данный момент случаев образования тромбов после введения препарата. Об этом сообщило британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Регулирующий орган сообщил, что после использования более 18 млн доз он получил данные о 22 случаях тромбоза вен головного мозга и 8 других случаях тромбоза. При этом отмечалось, что таких явлений у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции отметило, что в стране с 19 по 25 марта зафиксированы 3 случая тромбоза после прививки препаратом AstraZeneca. Два пациента скончались. Всего в стране за время вакцинации обнаружено 12 случаев тромбозов, в четырёх из них наступила смерть.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала однако продолжать использование для прививок вакцину британско-шведского концерна. Преимущества препарата перевешивают риски его использования, считают эксперты ВОЗ.