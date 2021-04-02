В Миннеаполисе на этой неделе начался суд над Дереком Шовиным — уволенным полицейским, которого обвиняют в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Самого обвиняемого пока на процессе нет. Суд слушает свидетелей — прохожих, врачей и бывших коллег Шовина.

Дэвид Плоджер, отставной полицейский: "Когда мистер Флойд прекратил оказывать сопротивление полицейским, они могли бы прекратить удушающий приём".

Стив Шлейхер, прокурор: "После того, как он был закован в наручники и больше не мог сопротивляться?"

Плоджер:"Верно".

Защита настаивает на том, что Шовин строго следовал правилам задержания опасных подозреваемых. Тот факт, что именно он вызвал медиков, адвокаты трактуют в пользу обвиняемого.

Эрик Нельсон, адвокат защиты:"У вас есть потенциальный подозреваемый, и в этот момент вы считаете, что возникает новая угроза. Но в то же время вы знаете, что этому человеку нужна медицинская помощь. Что вы сделаете — начнёте оказывать помощь, игнорируя угрозу, или сначала разделаетесь с угрозой, а потом займётесь помощью?"

Дэвид Плоджер: "Думаю, что придётся разбираться со всем одновременно".

Парамедики, работавшие на месте задержания, утверждают, что Флойд к их приезду уже был мёртв. Они пытались откачать его в машине, но безуспешно.

Дерек Смит, парамедик:"Говоря простыми словами, должен был быть пульс, но я его не нащупал. Я заключил, что этот человек мёртв".

Эрин Элдридж, государственный прокурор:"В тот момент, когда вы искали пульс, офицер всё ещё давил на мистера Флойда?"

Смит:"Да".

Защита заявляет, что смерть наступила не от удушения, а была связана с наркотической зависимостью афроамериканца. Подруга Флойда на заседании признала, что они оба принимали опиаты. Ранее Флойда уже госпитализировали из-за передозировки.

Суд планировал допросить в этой связи Морриса Лестера Холла: он, как предполагается, был в машине с Флойдом во время ареста, назвался полицейским чужим именем, поскольку находился в розыске, а ранее продавал Флойду наркотики. Но Холл отказался явиться в суд, сославшись на право не свидетельствовать против себя самого.

Заседание проходит в здании суда в центре Миннеаполиса, которое обнесено бетонными блоками и колючей проволокой. Камеры в зале расположены так, чтобы не было видно присяжных. Предполагается, что свидетели будут выступать не менее четырёх недель.