Вспоминая Сару Эверард

В этом парке на юге Лондона, по которому в последний раз шла Сара Эверард, прохожие по-прежнему останавливаются, вспоминая о ней. Эта 33-летняя женщина, похищенная и убитая сотрудником службы безопасности Вестминстера, могла быть чьей-либо сестрой или дочерью. Это дело вызвало дискуссии о безопасности женщин, а также о поведении и воспитании мужчин в британском обществе.

"Это всколыхнуло всю общественность. Люди были потрясены. Об этом заговорили все, и ситуация действительно изменилась. Что на самом деле важно, так это то, что люди стали говорить об этом за столом, со своими сыновьями, и уже другим тоном. Они задаются вопросом, как можно так плохо поступать с другими и причинять им такую боль?", - говорит активистка Джейми Клинглер.

В последнее время женщины стали делиться информацией о принимаемых ими мерах предосторожности и пережитых случаях домогательств. Родственники убитых признались, что боль со временем не проходит. Активисты составили так называемый фемицидный список, в котором зафиксированы случаи насилия и убийств женщин от рук мужчин. Выяснилось, что за последнее десятилетие в Великобритании каждые три дня мужчина убивает женщину.

Карен ИНгала Смит, организатор списка фемицида: "Мы воспринимаем насилие со стороны мужчин в отношении женщин как должное и просто принимаем это как нормальное явление. В последнее время после убийства Сары Эверард женщины выражают справедливый гнев. Но на самом деле Сара - одна из многих женщин, убийства которых по каким-то причинам не получили такого же внимания, а должны были".

Убийство Сары сотрудником полиции вызвало широкий общественный резонанс. В Лондоне началась информационная кампания. Эти баннеры являются ее частью и, по замыслу организаторов, должны побудить мужчин задуматься о том, как их поведение, даже непреднамеренное, может заставить женщин почувствовать угрозу.

Камила Гургел, создатель THE GOOD GUYS GUIDE: "Я всю свою жизнь сталкивалась со множеством домогательств на улицах, особенно в юном возрасте. И поскольку многие парни открылись и наконец поняли, насколько ужасающим может быть этот опыт, мы увидели, что появилась возможность создать набор из этих семи простых правил, которым может следовать каждый мужчина, чтобы помочь нам по меньшей мере лучше контролировать ситуацию. Это простые вещи, например, - не идти за женщиной по улице. В этом нет ничего невозможного".

Тадг Энрайт, Euronews:

"Семья Сары Эверард предпочла не вмешиваться в эти дебаты. И некоторые критиковали активистов за политизацию ее смерти. С момента исчезновения Сары прошел месяц и чуть больше двух недель с тех пор, как было подтверждено, что она была убита. Продолжающаяся демонстрация горя и солидарности у этого неофициального мемориала показывает, насколько это повлияло на то, что мы думаем о насилии в отношении женщин".