В крушении поезда погибли десятки человек

По предварительным данным, переданным с Тайваня, причиной аварии поезда Taroko Express стало столкновение с автомобилем технических служб, который был плохо припаркован и мог соскользнуть со склона на железнодорожные пути.

По неподтвержденной пока информации, свыше 40 пассажиров погибли, а несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.

В состав пассажирского поезда входили восемь вагонов. Экспресс шел из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд острова Тайдун, в общей сложности в поезде находились приблизительно 350 человек.

Уже установлено, что второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие получили сильные повреждения от многочисленных ударов о стены внутри туннеля. Больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в этом туннеле.

Россиян - эту информацию передает ТАСС - среди погибших и пострадавших при крушении поезда на Тайване нет.