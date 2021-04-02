В королевстве снижаются темпы вакцинации

В Швеции пять миллионов взрослых должны были быть полностью привиты к концу июня, а еще два с половиной миллиона жителей королевства к тому же сроку должны были получить хотя бы одну инъекцию.

Власти в итоге эти планы пересмотрели.

Лена Халленгрен, министр здравоохранения Швеции: "Хотя препараты были разработаны в рекордно короткие сроки, производственные мощности не успевают, поэтому темп поставок лекарства замедляется, у нас просто не будет в достаточном количестве вакцин к нами же самими установленным срокам.

Власти на текущей неделе пересмотрели и график снятия ограничений - на этот раз в связи с обратной динамикой - кривая заражений уверенно идет вверх, и, как заявил, глава кабинета министров Швеции, никогда еще нагрузка на систему здравоохранения не была столь высока.

Медики подтверждают, что вынуждены даже переводить пациентов в другие стационары из-за нехватки мест в палатах реанимации.

В момент первой волны, год назад, это скандинавское королевство приводили в пример, или, наоборот, опровергали его опыт, который касался методов контроля распространения заражений.

Анализ нынешних цифр, если сравнивать его с соседними странами, показывает, что пандемия ударила по Швеции не менее сильно и причинила схожий ущерб.

Из чуть более чем десятимиллионного населения коронавирусом заразились почти 814 тысяч человек.