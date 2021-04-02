Сардиния против третьего локдауна
На Пасху Италия снова уходит в локдаун, страна изо всех сил пытается сдержать третью волну COVID-19. Сардиния – не исключение, несмотря на то, что это единственный регион Италии, где вирус находится под контролем.
Сардиния: из "белой" в "оранжевую"
На короткое время это была "белая зона" на "цветной" карте COVID-опасности в Италии.
Сардинии удалось удержать количество случаев заражения коронавирусом в неделю ниже 50 на каждые 100 тысяч жителей в течение почти месяца. В наиболее затронутых регионах Италии это число могло превышать 500 случаев на каждые 100 тысяч.
Стефания, мать двоих детей, живет в Карлофорте. Она направляется к сестре, чтобы узнать последние новости о COVID-19 от местного мэра. Меры меняются так быстро, что никто не хочет пропускать его еженедельное выступление.
Мэр объявляет, что Сардиния, вероятно, перейдет в "оранжевую зону" риска, а это означает, что бары и рестораны закроются, а жители не смогут покинуть город.
Стефания не знает, почему это изменение было таким резким. Она говорит, что "информация о заражениях по телевизору далека от реальности. На самом деле у нас их меньше".
Для жителей Карлофорте наступает последний уикенд в статусе зоны с низким уровнем риска. Национальное правительство подтвердило переход Сардинии в "оранжевую зону". Кристиано – владелец ресторана, и он сбит с толку.
"Спорная" COVID-стратегия Италии
В ноябре прошлого года правительство Италии установило гибкую систему ограничений по цветам. Чем выше риск, тем жестче меры, в красных зонах они наиболее строгие.
Цветовой статус каждого региона Италии пересматривается каждые две недели, иногда даже еженедельно, в зависимости от того, как развивается ситуация. Аналогичные стратегии были приняты и в других странах Европы (например, во Франции и Испании).
По словам всемирно известного вирусолога Андреа Крисанти, цветовая система и такая стратегия имеют свои недостатки.
Решения правительства не раз вызывали споры на региональном уровне. Сардиния - самая последняя. Местная администрация предпочла не комментировать решение Рима, но мэр административного центра Сардинии, Кальяри, решил высказаться.
Спасти туризм
Сардиния отчаянно нуждается в туризме, но не в вирусе, который тот потенциально может принести. Прошлым летом регион был почти свободен от COVID до лета, но его туристические районы превратились в кластерные зоны в августе. Люди опасаются, что ситуация может повториться.
Мы направляемся в Ольбию, главный туристический порт Сардинии. Все пассажиры, у которых нет отрицательного теста на COVID или сертификата о вакцинации, проходят тестирование на месте. Многие говорят, что у этой системы есть большие недостатки.
Что же будет летом, когда наплыв туристов будет намного выше? Мы спросили у Службы гражданской защиты, чем они будут руководствоваться.
Смогут ли люди путешествовать этим летом? По мнению вирусолога Крисанти – нет. Он говорит, что число случаев заражения сейчас намного выше, чем в месяцы после карантина в прошлом году.
Чтобы избежать наихудшего сценария, Европа разворачивает кампанию вакцинации, вызывающую множество споров. Италия отстает из-за задержек с поставками вакцин. Сардиния в конце списка по числу привитых. В этом новом центре вакцинации в Ольбии власти максимально ускоряют процесс вакцинации.
По мере ускорения программ вакцинации во всем мире идея паспорта вакцинации получает все большую поддержку. Скептики говорят, что это может нарушить защиту личных данных, но защитники считают, что это может перезапустить экономику, которая возвращается к спасению жизней.