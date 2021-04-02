Студенты-медики уезжают из Болгарии

Третья волна коронавируса снова испытывает систему здравоохранения Болгарии на прочность. Основная проблема - нехватка медперсонала. Больница Пирогова в Софии - одна из крупнейших в стране. С первого дня она была на передовой борьбы с COVID-19.

Студентов-медиков привлекли во время первой и второй волн пандемии для работы в COVID-отделениях по всей стране.

До прихода пандемии Эмилия Григорова проработала здесь год. На пятом курсе ей предстоит выбрать специальность. На данный момент она склоняется к пластической хирургии. Стать добровольцем в COVID-отделении было нелегким решением для Эмилии. Она приняла его после заражения коронавирусом. Теперь она лечит других пациентов.

Я начала работать в Covid-отделении в январе. Теперь я вернулась сюда из-за третьей волны. Мы остро нуждаемся в медицинском персонале. Конечно, люди, работающие здесь, опустошены, они на пределе возможностей. Вот почему я здесь Эмилия Григорова студент-медик 5 года

Это сложная работа из-за непредсказуемости распространения COVID-19.

Тяжело видеть, когда пациенту, который два дня назад чувствовал себя хорошо, вдруг стало хуже. И вы понимаете, что человек может не выжить. И если выживет, то со серьезными последствиями. Это самое тяжелое Эмилия Григорова студент-медик 5 года

Несмотря на острую нехватку кадров, в стране число студентов-медиков рекордно высокое. Их число удвоилось за последние семь лет и составило более 12 000 студентов в 2020 году. Однако немногие из них хотят остаться в Болгарии. И дело не только в деньгах.

Все больше и больше иностранных студентов, которые предпочли бы вернуться на родину, скорее всего, из-за языкового барьера. Большая часть болгарских студентов также предпочитает уехать. Начать обучение в ординатуре за границей намного проще, а критерии намного проще Теодора Делчева вице-президент Ассоциации студентов-медиков

Ежегодно из Болгарии уезжают от 500 до 1000 врачей. В стране внедрили государственные программы по привлечению молодых кадров. В обмен на стипендии студенты-медики должны будут проработать в Болгарии 3 года. Между тем, плата за обучение в медицинских университетах резко выросла – зачастую превышая 5000 евро в год.

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