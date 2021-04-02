Западная Пасха: Иерусалим и Флорида

В Иерусалиме сотни человек приняли участие в Крестном ходе в Страстную пятницу по западному календарю. Прибывшие из Европы паломники особо отмечают, что на Святой землей сейчас гораздо меньше ограничений и запретов, чем у них дома.

А во Флориде традиционный в западной культуре поиск пасхальных яиц перенесли под воду: дайверы в костюмах кроликов прячут и ищут подарки в кораллах и водорослях. Вырученные от мероприятия деньги направят на благотворительные цели.