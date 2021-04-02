Первоапрельский дебош в Брюсселе

Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр. Более 5 тысяч молодых людей собрались там, откликнувшись на первоапрельскую шутку в соцсетях об организации несуществующего концерта. Полиция в течение нескольких часов призывала собравшихся покинуть парк, однако в ответ в адрес стражей правопорядка звучали оскорбительные лозунги. Дебоширы также забрасывали полицейских бутылками и банками. В итоге те применили водометы и задержали более 100 человек.
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