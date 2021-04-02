Пиррова победа Марка Рютте

Премьер Нидерландов Рютте выжил после голосования в парламенте о вотуме недоверия, но оказался ослаблен политически.

Поводом к внесения в повестку дня вотума послужила информация о якобы имевшихся закулисных переговорах, которые Рютте в качестве лидера партии начал со своими возможными союзниками по коалиции.

Хотя Народной партии за свободу и демократию доверие оказали примерно четверть всех голосовавших, а результатом стали почти 30 депутатских мандатов, для формирования кабинета нужны партнеры.

Вотум недоверия был инициирован лидером Партии свободы Гертом Вилдерсом, он заявил, что Рютте "бессовестно лгал всем Нидерландам на протяжении целой недели".

После объявления итогов голосования Рютте сообщил, что собирается приложить все силы для восстановления доверия.

Но процесс создания новой коалиции под его руководством может быть серьезно осложнен, как указывают наблюдатели.