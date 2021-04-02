"Большой шлем" по дзюдо в Анталье: "золото" Албайрака
Во второй день "Большого шлема" по дзюдо в Анталье прошло торжественная церемония открытия.
Выступающий в весе до 81 кг Ведат Албайрак порадовал хозяев турнира долгожданной золотой медалью. В конце 2020 года он стал первым турецким дзюдоистом, завоевавшим титул "Большого шлема" и повторил свой успех на родине. Албайрак был настроен очень решительно, казалось, никто не сможет его остановить. Так и получилось: в финале он одержал верх над итальянцем Кристианом Парлати и поднялся на верхнюю ступень подиума в Анталье.
В категории до 73 кг победу праздновал олимпийский чемпион Фабио Базиле. Итальянец был в прекрасной форме и уже во время отборочных матчей продемонстрировал прекрасное владение приёмами дзюдо. В финале его ждала встреча с Байрамом Кандемиром, и Базиле одержал верх и в этом поединке.
Награды в этом весе вручил президент Национального Олимпийского комитета Турции Угур Эрденер.
Финальный матч в весе до 63 кг был очень наряжённым: Люси Реншалл и Анрикелис Барриос получили по два "шидо". Уже в дополнительное время британской дзюдоистке удалось заработать оценку "вадза-ари" и завоевать своё первое "золото" турнира "Большого шлема".
Награду Реншалл получила из рук вице-президента международной федерации дзюдо Сергея Соловейчика.
Ким Поллинг впервые после долгого перерыва добавила ещё одну золотую медаль к своей внушительной коллекции. В финальном поединке она одолела Барбару Матич из Хорватии. Поллинг выполнила один за другим два отличных броска, за каждый из которых она получила оценку "вадза-ари".
Турецкие спортсмены продолжили прекрасное выступление на соревнованиях в Анталье. Множество побед с "иппоном" напомнили поклонникам дзюдо, почему в Турции вот уже семь лет проходит один из турниров мирового тура.
Отличным завершением второго дня соревнований стала золотая медаль Ведата Албайрака, которую ему вручил представитель министерства по делам молодёжи и спорта Турции Омер Алтунсой.