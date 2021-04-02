Франция: профессиональное выгорание врачей

Психиатрическая клиника Le Gouz, предназначенная исключительно для медработников, открыла свои двери в октябре 2018 года.

С начала эпидемии в этом учреждении, расположенном в живописном бургундском городке Луан, большинство пациентов поступают с диагнозом "профессиональное выгорание". Вирджини - одна из них. Она работала медсестрой в доме престарелых, перенесла Covid-19, а в один прекрасный день просто не смогла встать с кровати.

"Эпидемия коронавируса усугубила ситуацию, которая и до того была катастрофической, - говорит она. - От нас требуют одного: работать не покладая рук, всегда быть на посту в нужный момент. Когда я начинала, нам говорили: "Вы не могли бы подменить коллегу?" Сегодня говорят: "Вы обязаны выйти на работу , это приказ!"

До начала эпидемии в клинике лечили депрессию, зависимости, прежде всего лекарственную, суицидальные наклонности. За последний год, свидетельствует Аньес Ольснер, прибывающие сюда коллеги жалуются на полное исчерпание физических и душевных ресурсов: ""Самые тяжёлые случаи - это травма после первой волны. Чаще всего паценты рассказывают об образе, отпечатавшемся в их сознании навсегда: это жест, которым закрывают пластиковые мешки для тел, и звук, который издает при этом молния... И еще : после каждой волны пациенты не сразу начинают поступать к нам: сознанию нужно определённое время, чтобы понять, что оно больше не справляется".

Врачи клиники Le Gouz говорят, что большинство поступающих сюда врачей и медперсонала до последнего отказываются признать, что больны и что им нужна срочная помощь, как сапожник без сапог...