В Болгарии завершилась предвыборная кампания

Кампания перед выборами в Народное собрание Болгарии завершается в пятницу вечером. На 240 мест в однопалатном парламенте страны претендуют более 6 890 кандидатов, представляющих 22 политические партии и восемь коалиций. В списки для голосования внесены 6,7 миллионов граждан.

Возглавляющий правительство страны более десяти лет с небольшими перерывами, Бойко Борисов и его правоцентристская партия "ГЕРБ" и на этот раз считаются фаворитами. Как показывают соцопросы, большинство болгарских граждан готовы голосовать за него, несмотря на массовые акции протеста прошлым летом, участники которых обвиняли Борисова в коррупции.

Его главный конкурент - лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. При этом социологи прогнозируют, что ни одной политической партии и коалиции не удастся завоевать большинство в парламенте, чтобы сформировать правительство.

По данным Евростата, более полумиллиона болгарских граждан живут и работают зарубежом. По мнению аналитика Огняна Георгиева, протестное голосование может найти немало сторонников: "Если появится новое правительство, если люди поверят в возможность изменить положение вещей в Болгарии, не исключено, что кто-то решит вернуться на родину, тем более, что зарплаты повышаются в Восточной Европе".

У представителей семи партий есть шансы войти в новый состав Народного собрания, считают социологи. Помимо правящей "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с "Союзом демократических сил" и болгарскими социалистами, необходимый 4-процентный порог могут пройти партия "Есть такой народ" телеведущего Слави Трифонова, Движение за права и свободы, а также "Демократическая Болгария", движение "Встань! Мафия вон!" и партия ВМРО.