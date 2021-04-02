Болгарское "Ядовитое трио" идёт в политику

Всё прошлое лето Болгарию сотрясали ежедневные протесты против коррупции. Столкновения с полицией, жёсткие разгоны манифестантов, проводимые правящей партией ГЕРБ, завершились тем, что лидеры протестов в преддверии выборов пошли в политику.

Прошлым летом тысячи людей вышли на улицы болгарских городов, протестуя против всеобъемлющей коррупции и требуя отставки правительства. Они перекрыли главные дороги и установили палаточные городки у государственных учреждений.

Антиправительственную кампанию организовало и возглавило так называемое "Ядовитое трио"- профессор Велислав Минеков, адвокат Николай Хаджигенов и специалист по связям с общественностью Арман Бабикян. В преддверии всеобщих выборов они объединились с бывшим членом соцпартии Майей Маноловой, неоднозначной фигурой в болгарской политике, которая поддерживала и отстаивала кандидатуру медиамагната Деляна Пеевски на пост главы Службы госбезопасности.

Оппозиционные партии и движения слишком малы, чтобы сами по себе что-то изменить. Нам нужно объединиться, чтобы нанести ответный удар мафии. Николай Хаджигенов "Ядовитое трио"

"Ядовитое трио" считает, что цель оправдывает средства:

"Мы предложили вступить с нами в союз всем оппозиционным партиям. К сожалению, партия Майи Маноловой была единственной, кто согласился, - говорит Николай Хаджигенов.- Нравится нам это или нет, мы должны продемонстрировать единство. Оппозиционные партии и движения слишком малы, чтобы сами по себе что-то изменить. Нам нужно объединиться, чтобы нанести ответный удар мафии".

Импровизированные палаточные городки и блокировка дорог в Софии остались в прошлом.

Дамиан Воденичаров, Euronews:

"По мере того, как организаторы протеста перешли к политическим методам борьбы, многолюдных акции протеста на улицах болгарских городов больше нет. Вот здесь, в так называемом "треугольнике власти" в центре Софии, всё лето прошлого года постоянно собирались тысячи людей. Прямо за мной находится резиденция президента; вон там, через улицу - совет министров, а также здание парламента".

Манифестации протеста всё еще проводятся, но не столь масштабные. Многие их участники разочарованы политической переориентацией своих бывших лидеров и не боятся им противостоять:

"Мы продолжаем выходить на улицу каждый день, но по неизвестным нам причинам "Ядовитое трио" заявило, что все кончено. Я хотел попросить Хаджигенова присоединиться к нам на сегодняшнем мероприятии, чтобы поприветствовать нас, выразить свою поддержку. Нас не интересуют их политические амбиции", - говорит активист Петар Недевски.

Чувствуют себя преданными и другие группы протестующих: так, родители детей с ограниченными возможностями требует отставки правительства после того, как был принят важный закон о персональном уходе - а затем его отменили.

"Едва появившись, трио проникло в один из наших протестов. Они быстро взяли всё под свой контроль и задействовали мощные громкоговорители, чтобы перекричать всех остальных. Затем они начали сбор пожертвований и таким образом получили довольно много денег. А потом они сказали, что протесты закончены. Как так? Это неправда, ведь ни одно из наших требований не выполнено", - возмущается Вера Иванова из ассоциации The System Kills US.

По данным последних соцопросов, новая оппозиционная коалиция может набрать от 4% до 6% голосов избирателей. Этого достаточно, чтобы пройти в парламент