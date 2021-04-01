Провал Deliveroo не удивил курьеров

Провал размещения акций курьерской компании Deliveroo на лондонской бирже не удивил её сотрудников. Несколько крупных инвесторов отказались участвовать в IPO из-за жалоб курьеров на условия труда. По данным профсоюзов, многие работники получают менее двух фунтов в час, несмотря на большие объёмы доставок в условиях карантина. На прошлых выходных курьеры даже устроили акцию протеста в Лондоне.

_"Мы ещё до того довольны не были, условия были так себе. А теперь, после размещения акций, всё с миром финансов стало понятно: главное это максимальная прибыль для инвесторов".

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"Обычно так и бывает — когда большие компании выходят на рынок, для их сотрудников всё становится только хуже. Я, конечно, надеялся, что у нас будет получше, но это, видимо, не так".

В среду дебют Deliveroo на лондонской бирже был одним из самых ожидаемых IPO, предполагалось, что размещение станет крупнейшим за несколько лет. Но акции потеряли 30% стоимости в течение первых же минут. В числе негативных факторов инвесторы отмечают и тот факт, что больше половины компании так и принадлежит её основателю даже после размещения акций.