Цифровое неравенство в Италии

Из-за новых санитарных ограничений учащиеся в ряде регионов Италии переведены на онлайн обучение до окончания пасхальных праздников. При этом Италия — одна из наиболее отстающих в развитии цифровых технологий стран ЕС. У трети итальянских домохозяйств нет персонального компьютера.

Очередной локдаун подтолкнул активистов к проведению общенациональной кампании по сбору средств, для того чтобы школы купили оборудование и помогли нуждающимся детям.

Туллия Ауриелио, преподаватель римской школы Montalcini, говорит: "Во время пандемии некоторые учащиеся просто пропадали в период дистанционных занятий, потому что у них были проблемы с подключением и они не могли принимать участие в уроках. В некоторых случаях на всю семью приходится один компьютер, его для работы из дома использует один их родителей".

Некоторые семьи обращаются а помощью к общественным организациям, которые ремонтируют бывшие в употреблении компьютеры и бесплатно отдают их ученикам. Рикардо Молинетти говорит, что его десятилетний сын подключается к урокам с помощью смартфона родителей: "Он пользуется либо телефоном моей жены, либо моим. Но это значит, что всякий раз, когда кто-то нам звонит, подключение обрывается. Сыну приходилось прерывать урок и потом снова подключаться. Это очень сложно".

В кампании по сбору средств принимают участие несколько благотворительных организация и СМИ. Борьба с цифровым неравенством — одна из основных статей расходов многомиллиардного фонда спасения ЕС.

"Правительство Марио Драги объявило, что к концу 2026 года у каждого в Италии будет широкополосный беспроводной доступ. Ждать еще долго. Думаю, что мы должны делать больше, чтобы прийти к этому гораздо раньше. Ведь речь идет об образовании. Это подразумевает повышение конкурентоспособности наших компаний на международном уровне", — говорит Маурицио Молинари, главный редактор газеты "La Repubblica".

В течении 10 дней более 1400 итальянских школ обратились за помощью к организаторам сбора средств — прямое свидетельство того, насколько актуальна эта проблема в Италии.