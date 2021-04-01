Исторический день для равноправия

20 лет назад Нидерланды стали первой страной в мире, предоставляющей право однополым парам заключать брак. Сегодня такие союзы узаконены в 28 государства, а также на острове Тайвань. По данным рейтинга общественной организации ILGA-Europe, на европейском континенте из 49 стран самыми лучшими для однополых пар можно считать Мальту, Бельгия и Норвегия.

Нидерланды в этом списке занимают 13-ю строчку. Дольф и Герд поженились в исторический для представителей ЛГТБ день. "Наша жизнь сложилась так, что лучше быть не может, но из газет и и телевидения, от других людей, мы узнаем, что гомофобия еще существует и есть случаи проявления насилия по отношению к гомосексуалам. Это все еще проблема".

В ряде европейских стран однополые пары могут вступить в граждански союз, в частности в Италии, Греции и Чехии, но активисты требуют равноправия в вопросах легализации браков и предоставления родительских прав.

Две недели назад Ватикан запретил благословлять однополые браки в католических церквях, а в целом ряде стран сторонники консервативных взглядов все чаще выступают против легализации однополых браков. Так, власти трети регионов Польши заявили о неприятии идеологии ЛГБТ-движения, чтобы в частности, запретить проведение маршей равенства, в связи с чем Евросоюз начал отказывать этим муниципалитетам в финансовой поддержке.