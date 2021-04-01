Финляндия не станет ограничивать передвижения

Правительство Финляндии не станет ограничивать передвижения граждан. Законопроект был отозван из парламента. Кабинет министров планировал ввести новые меры в крупнейших городах, в том числе Хельсинки и Турку. Но парламентский конституционный комитет не поддержал этот проект: по словам депутатов, ограничения должны быть связаны с конкретно определёнными очагами инфекции, а вводить запреты по общему принципу было бы диспропорциональным решением.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на этом фоне призвала сограждан самих проявлять максимальную ответственность и избегать поездок без необходимости, особенно в пасхальные выходные. В нескольких регионах страны начиная с четверга на две недели закроются спортзалы, салоны и другие развлекательные заведения.

Ситуация, по данным властей, остаётся серьёзной, хотя и не настолько критической, как во многих странах Европы. В последние недели в Финляндии регистрируют от 400 до 800 новых случаев ежесуточно