Брюссель: первоапрельскую вечеринку разогнали водомётами

Бельгийская полиция в четверг применила водомёты в Брюсселе для разгона массовой акции, запрещённой городскими властями в связи с эпидемией.

В среду неизвестные разместили в соцсетях призыв собраться в парке Bois de la Cambre на вечеринку в честь 1 апреля. Готовность прийти выразили более 60 тысяч пользователей. Прокуратура Брюсселя сразу же предупредила, что вечеринка - нелегальное мероприятие, её участники рискуют быть привлечёнными к судебной ответственности.

Пешие и конные полицейские сперва попытались убедить собравшихся 1,5-2 тысячи человек разойтись, затем применили водомёты. В результате разгона несанкционированной манифестации 15 человек задержаны; более десяти сотрудников правопорядка ранены.

Недалеко от парка, на центральной столичной Гран-Плас тихо. Опрошенные журналистами редкие прохожие говорят, что атмосфера мало чем напоминает пасхальную:

"Всё это очень грустно, надо сказать, - считает жительница Брюсселя, - Пасха - это праздник весны, люди отмечают новую жизнь, возрождение. А все эти закрытые магазины и рестораны - нечто совершенно противоположное"...

"Свободы больше нет, - говорит этот турист. - И я думаю, что многие сыты происходящим по горло".

Комментируя случившееся в парке, мэр-социалист Брюсселя Филипп Клоуз поблагодарил в Твиттере столичную полицию за "трудную работу" и сограждан, которые "вот уже год соблюдают введённые властями правила".