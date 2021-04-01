Жаир Болсонару сменил военачальников

В центре бразильской столицы прошла демонстрация в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару. Она прошла на фоне конфликта главы государства с высокопоставленными военными.

В понедельник вечером о своей отставке сообщил министр обороны Бразилии, генерал армии Фернанду Азеведу-и-Силва. Вслед за ним в отставку были отправлены командующие сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Новый министр обороны Уолтер Соуза Брага Нету уже представил новых командующих. Перстановки в руководстве армии произошли 31 марта, в годовщину военного переворота 1964 г. Жаир Болсонару, сам бывший военный, неоднократно положительно высказывался о двадцатилетней эпохе военной диктатуры.

Конфликт между политическим и военным руководством возник на фоне тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов заразившихся коронавирусом пациентов в Бразилии выросло за минувшие сутки на рекордные 3 869, до 321 515.