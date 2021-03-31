В помощь Сирии собрали более 5 млрд евро

Более 5 миллиардов евро помощи для Сирии собрала донорская конференция, состоявшаяся в Брюсселе. Её участники заявили, что ситуация в Сирии и так одна из самых тяжёлых в мире, а на фоне пандемии гуманитарная катастрофа лишь разрастается.

Свой вклад в помощь беженцам внесли более 50 государств и организаций.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному управлению:

"В дополнение к грантам, международные финансовые организации и доноры объявили о займах на льготный срок — на 5,9 миллиарда евро или 7 миллиардов долларов".

Крупнейшим донором остаётся сам Евросоюз, в этот раз он внёс 3,7 миллиарда. В Еврокомиссии утверждают, что за 10 лет конфликта собрали около 25 млрд евро. В то же время в Брюсселе подчёркивают: отправка помощи не означает, что ЕС смирился с политической ситуацией в Сирии.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Будущее Сирии не принадлежит никакому движению и никакой иностранной силе. Только сирийцы могут определить его путём переговоров, организованных самими сирийцами, под защитой ООН. Сирийский режим должен двигаться в этом направлении, и тогда мы тоже отреагируем".

Брюссель предупреждает, что если на переговорах не будет заметного прогресса, то адресные санкции Евросоюза против представителей сирийского руководства и государственных организаций будут возобновлены в конце мая.