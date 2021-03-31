Новое фиаско Илона Маска

"По крайней мере, воронка в нужном месте!", - так отреагировал на взрыв еще одного космического корабля Илон Маск.

Уже четвертый за последние месяцы запуск прототипа Starship компании SpaceX на запланированную высоту - а это 10 км - закончился фиаско.

Поначалу ситуация развивалась штатно: ракета успешно стартовала, поднялась на заданную высоту, после чего двигатели были отключены, а далее системы корабля начали готовиться к посадке. Опустившись на 9 километров, двигатели вновь заработали, но приземлиться SpaceX Starship не смог.

Инженеры компании Маска отмечают, что густой туман не позволил транслировать происходящее, изображение имелось только у тех камер, что были установлены на ракете.

В начале марта SpaceX запустила Starship и сумела его приземлить, но ракета взорвалась через несколько минут после посадки, двигателям не хватило мощности из-за утечки гелия. Предыдущим двум прототипам тоже не везло, хотя им и удавалось взлететь и провести манёвры, но они также разбивались при посадке.