Австрия вступает в финальную стадию переговоров о закупке "Спутника V"

Австрия уже на следующей неделе может заказать у России вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил канцлер альпийской республики Себастьян Курц. Ранее глава правительства отметил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе переговоров; сейчас идет согласование деталей.

Курц заявил о назначенных на ближайшие дни встречах с экспертами, председателем Австрийской врачебной палаты и представителями парламентских фракций, в ходе которых планируется принять "быстрое решение" по данному вопросу.

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Есть предложение получить миллион доз вакцины "Спутник V" . Это было бы огромным толчком для нашей программы вакцинации. Мы смогли бы спасти много жизней и сохранить рабочие места. Кроме того, это позволит нам быстрее вернуться к нормальной жизни". Курц отметил, что обращать внимание не на то, откуда вакцина, а на то, насколько она безопасна и эффективна.

По данным издания ОЕ24, Вена может получить 1 млн доз "Спутника V" тремя траншами - в апреле, мае и июне, и стороны уже заключили соглашение о неразглашении информации при обмене конфиденциальными данными.

Ранее председатель Австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил телеканалу ORF о высоком качестве российского препарата:

"Я считаю, что мы должны приобрести как можно больше вакцин и как можно скорее, чтобы быть в состоянии вакцинировать граждан. Это единственный способ покончить с пандемией более-менее быстро. Я буду очень рад, если нам удастся получить данную вакцину. Ее уже использовали миллионы раз, проведены научные исследования. Похоже, она безопасна. И я бы сам ей привился".

По его словам, вакцинация "Спутником V" может стартовать совсем скоро, поскольку национальный регулятор близок к одобрению препарата.

Как заявили ранее австрийские власти, переговоры о закупке препарата ведутся с февраля. В начале марта к экспертизе вакцины приступило Европейское агентство по лекарственным средствам. Две страны-члена ЕС, Венгрия и Словакия, ее уже закупили. Правда, лишь первая начала им прививать своих граждан. В Словакии данное решение властей спровоцировало политический кризис.

О возможности поставок - правда, только одобрения европейского регулятора, уже заявили и в Италии.