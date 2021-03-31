Как живётся в Европе без медицинской страховки?
В течение недели в марте 2021 года наш канал расскажет о последних новостях в сфере здравоохранения со всей Европы и за ее пределами, проанализирует и обсудит революционные разработки, которые определяют будущее отрасли.
Врачи и эксперты предупреждают, что из-за пандемии растет число людей, не имеющих медицинской страховки. В частности мигранты, но также наблюдается рост среди граждан среднего класса. Это происходит по всему Евросоюзу, в том числе здесь, в Вене, где, например, число незастрахованных беременных мигранток увеличилось на 30%.
В Австрии медицинское страхование связано с трудоустройством. Без работы беременная Элина зависит от помощи врачей-добровольцев. Чтобы справиться с увеличением числа пациентов, венская поликлиника AmberMed теперь нуждается в подкреплении.
Во многих других европейских странах медицинское страхование связано с гражданством или местом жительства, поэтому официально застрахованы все. В Австрии и Германии медицинское страхование было расширено в последние годы, и лишь небольшой процент остается незастрахованным. Наибольшая доля не застрахованных приходится на Польшу, Венгрию и Эстонию.
Пандемия сейчас усугубляет эту ситуацию. В прошлом году почти в двух третях стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уровень занятости среди иностранцев был выше, чем среди коренных жителей.
Йоханнес Плешбергер, Euronews:
— Связанная с COVID-19 ситуация Элины показывает пробелы в европейских системах медицинского страхования. И все же для Элина сейчас самое важное найти работу, любую работу - и чтобы ее ребенок родился здоровым.