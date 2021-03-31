Как живётся в Европе без медицинской страховки?

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Врачи и эксперты предупреждают, что из-за пандемии растет число людей, не имеющих медицинской страховки. В частности мигранты, но также наблюдается рост среди граждан среднего класса. Это происходит по всему Евросоюзу, в том числе здесь, в Вене, где, например, число незастрахованных беременных мигранток увеличилось на 30%.

Я потеряла работу из-за пандемии. Вместе с ней я также потеряла право на медицинское страхование, я потеряла все Элина Шмук учитель английского языка из Румынии

В Австрии медицинское страхование связано с трудоустройством. Без работы беременная Элина зависит от помощи врачей-добровольцев. Чтобы справиться с увеличением числа пациентов, венская поликлиника AmberMed теперь нуждается в подкреплении.

Да, пациенты рады, что мы существуем, что есть клиника с низким порогом доступа, куда действительно может прийти любой желающий. Единственное условие - отсутствие страховки. Я думаю, что наша работа очень важна, и поэтому я здесь Моника Маталь главный врач-волонтер в AmberMed

Во многих других европейских странах медицинское страхование связано с гражданством или местом жительства, поэтому официально застрахованы все. В Австрии и Германии медицинское страхование было расширено в последние годы, и лишь небольшой процент остается незастрахованным. Наибольшая доля не застрахованных приходится на Польшу, Венгрию и Эстонию.

Пандемия сейчас усугубляет эту ситуацию. В прошлом году почти в двух третях стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уровень занятости среди иностранцев был выше, чем среди коренных жителей.

Количество людей, обращающихся в учреждения, которые лечат людей без медицинской страховки, резко возросло. И, прежде всего, затронуты люди с миграционным прошлым, которые с большей вероятностью не имеют страховки - но теперь тем более, потому что они часто работают полуофициально и поэтому первыми страдают от безработицы в контексте пандемии Михаэль Фухс Европейский центр политики и исследований в области социального обеспечения

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

— Связанная с COVID-19 ситуация Элины показывает пробелы в европейских системах медицинского страхования. И все же для Элина сейчас самое важное найти работу, любую работу - и чтобы ее ребенок родился здоровым.