Эпидемия диабета уже наступила - могут ли технологии нас спасти?

Пандемия коронавируса – главная тема в области здравоохранения уже больше года. При этом вот уже несколько десятилетий мы сталкиваемся с другой эпидемией, которая, возможно, вызывает еще большее беспокойство: диабет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от него страдают 422 миллиона человек (каждый одиннадцатый взрослый) во всем мире. По сравнению с коронавирусной инфекцией, диабет поражает в три раза больше людей.

Ожидается, что к 2045 году число диабетиков во всем мире вырастет до 700 миллионов.

Диабет "уже представляет собой полномасштабную эпидемию с такой динамикой, что число людей, страдающих диабетом, увеличилось почти в четыре раза за последние 30 лет", - сказал Euronews доктор Гойка Роглич, медицинский директор Всемирной организации здравоохранения.

Хроническое заболевание вошло в десятку основных причин смерти по версии ВОЗ. Что произошло после значительного увеличения на 70% с 2000 года.

Неинфекционное заболевание не только увеличивает риск преждевременной смерти, но также может вызвать инсульт, слепоту, сердечные приступы, почечную недостаточность и привести к ампутации.

Сложное заболевание

Хорошо известно, что диета и образ жизни могут играть огромную роль при диабете 2 типа, но это заболевание гораздо сложнее.

Во-первых, существует 14 типов диабета, возникающих при нарушении способности организма вырабатывать гормон инсулин или реагировать на него. Наиболее распространены типы 1 и 2, а также гестационный диабет, который может кратковременно развиться во время беременности.

Диабет - результат нарушения способности организма вырабатывать гормон инсулин или реагировать на него. DANIEL SORABJI / AFP

1 Тип - это аутоиммунное заболевание, при котором организм не может вырабатывать достаточно инсулина, и часто поражает детей. Причины его развития до конца не изучены.

При диабете 2 типа организм может вырабатывать инсулин, но не может его использовать. Он развивается с возрастом и может быть вызван генетикой и образом жизни. На этот тип приходится 90% случаев диабета, но есть способы его контролировать.

По словам доктора Роглич, основные факторы риска для 2 типа - старение, ожирение и недостаточная физическая активность, но она подчеркнула, что "с этими факторами риска нелегко бороться или контролировать… потому что, несмотря на то, что они концептуально просты, их нелегко регулировать".

По словам доктора, здесь на помощь могут прийти правительства. Это может касаться планировки городов, образовательной, транспортной и продовольственной политики, например, налоги на сахар.

14 апреля, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина, ВОЗ представит программу борьбы с диабетом под названием "Глобальный договор о диабете". Цель программы поддержать страны в реализации проектов, направленных на снижение ожирения, улучшение доступа к лекарствам и технологиям. В особенности, это касается стран с низким и средним уровнем доходов.

Повышение осведомленности - ключевой момент, поскольку многие люди узнают о том, что у них диабет, когда становится слишком поздно.

"У нас есть своего рода айсберг диабета, плавающий в Европе, - большая группа людей, которые не знают, что у них диабет", - сказала Euronews председатель Европейского диабетического форума профессор Шанталь Матье.

В Европе диабетом страдают 60 миллионов взрослых (1 из 10 европейцев), число которых к 2045 году вырастет до 69 миллионов.

Некоторые страны ввели "сахарный налог" на напитки и сладости, что может частично помочь в борьбе с диабетом. FREDERIC J. BROWN/AFP

Профессор Матье сказал, что, поскольку диабет не может иметь никаких симптомов вначале, многие люди обращаются за лечением только тогда, когда их почки разрушены, и они нуждаются в диализе.

"Нам нужно перейти от реактивного подхода, когда вы реагируете, когда весь ущерб уже нанесен, к упреждающему подходу", - сказала она.

По ее словам, для этого необходимы улучшенный сбор данных, упрощенный доступ к здравоохранению, консультирование политиков и новые технологии.

Инновационные технологические решения

Диабет отражается на вашей повседневной жизни. Вы должны принимать таблетки или инсулин, а также измерять уровень глюкозы и артериальное давление. Взятие крови из пальца ежедневно отнимает время и может быть болезненным.

Но в последние годы технологии развиваются, и интеллектуальные датчики глюкозы упростили лечение диабета.

Текущий лидер на рынке - FreeStyle Libre американской медицинской компании Abbott. Этой системой пользуются три миллиона человек в более чем 50 регионах.

Система измерения уровня глюкозы в крови FreeStyle Libre Abbott

Маленький круглый датчик прикрепляется к тыльной стороне плеча. Чтобы получить показания уровня глюкозы достаточно просто просканировать ее с помощью телефона.

"По сравнению с традиционным мониторингом глюкозы в крови это огромный шаг вперед в том", - сказал Ансгар Реш, вице-президент подразделения по лечению диабета Abbott по коммерческим операциям в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Пакистане.

Одна из причин, по которой он стал популярным, заключается не только в простоте использования, но и в том, что он позволяет людям лучше контролировать свое здоровье.

"Как только люди видят информацию, например их уровень глюкозы повышается или понижается после приема определенной пищи, они вносят изменения", - говорит он.

Данные также можно безопасно передавать врачам во время онлайн-приема. Особенно важным это стало для пациентов с диабетом во время пандемии, потому что диабетики, как правило, более уязвимы перед COVID-19.

"Слишком дорогие и слишком мало" решений для всех

Несмотря на то, что FreeStlye Libre дешевле (около 111 евро), чем другие аналогичные продукты, и полностью или частично возмещается некоторыми системами здравоохранения, не все могут себе это позволить, и даже традиционные устройства для взятия крови из пальца могут быть для некоторых слишком дорогими.

Но лекарства и технологии лечения диабета развиваются. Некоторые из новейших технологий, например, системы искусственной поджелудочной железы, постоянно измеряют уровень глюкозы в крови и регулируют уровень инсулина с минимальным участием самих людей.

"Но они пока еще не широко доступны или недоступны для большинства людей", - сказала Сабин Дюпон, старший консультант европейского отделения Международной диабетической федерации.

По ее словам, существует много проблем с доступом к технологиям. Это не просто вопрос стоимости как таковой; существует множество других факторов, например, оценка фактических преимуществ новых технологий для определения возмещения оплаты, правила закупок, маркетинговые и сбытовые стратегии производителей.

"Я думаю, что одно из препятствий – это то, что инновации по-прежнему очень часто считаются затратами, а не возможностью", - сказала она Euronews, добавив, что этот вопрос необходимо обсудить на европейском уровне со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить европейским гражданам доступ к технологиям, которые им требуются.

Это включает, например, создание механизмов, обеспечивающих обмен данными и их использование для оценки эффективности новых лекарств и технологий во всех европейских странах без дублирования усилий и требований.

Он также включает более прозрачные механизмы закупок. Одна из проблем - это время, необходимое для появления на рынке новых лекарств и технологий, и тот факт, что существуют огромные различия в том, когда те же новые лекарства / технологии станут доступны во всех европейских странах. Частично это связано с тем, что даже после того, как новые лекарства / технологии были одобрены для централизованного использования на европейском уровне, они все равно должны пройти дополнительное одобрение на национальном уровне для получения возмещения.

Но если бы эти проблемы были решены, жизнь с диабетом стала бы намного проще.

"Если у вас есть доступ, бюджетный доступ к необходимым лекарствам и технологиям, вы действительно можете жить вполне здоровой жизнью с диабетом", - сказал Дюпон.