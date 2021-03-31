Румыния - "лидер" ЕС по числу подростковых беременностей

В Бухаресте в квартале пятиэтажек, построенном еще во времена Чаушеску, в однокомнатной квартире, больше напоминающей трущобe, живет двадцатилетняя Эмилия.

Она здесь в одиночку воспитывает троих детей.

Первого ребенка молодая женщина родила, когда ей не исполнилось и 16-ти.

Эмилия признает, что ее подростковая беременность стала результатом нищеты и отсутствия доступа к сексуальному просвещению: "Моя собственная мама даже не упомянула об аборте, я была 11-ым ребенком в семье, самой младшей, она сама никогда не прибегала к искусственному прерыванию беременности. Она мне сказала оставить малыша".

В ЕС на Румынию, согласно цифрам ЕВРОСТАТА, приходится почти четверть всех подростковых беременностей стрfн-членов сообщества, а именно 23%.

НКО, защищающие права детей и женщин, бьют тревогу.

Даниэла Драгичи, вице-президент НКО "Секс против аиста" (“Sex vs the Stork”): "Мамы подросткового возраста вынуждены сталкиваться с жестокостью родителей, которые их стыдят за то, что те принесли в подоле. Обычно они воспитывают детей в одиночку, материнство ставит крест и на дальнейшем образовании".

Даниэла Драгичи указывает, что три с лишним десятка центров планирования семьи, разбросанных по всей Румынии, были закрыты в последние годы из-за отсутствия финансирования.

А те, что остались, с трудом справляются с потоком юных девушек, желающих узнать хоть что-то о функционировании женской репродуктивной системы и в надежде получить бесплатно средства контрацепции.