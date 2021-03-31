Теплая и солнечная... Такой погоды в это время года в Бельгии не было уже давно. Воздух прогрелся до 24,5 градусов по Цельсию. Людей тянет на природу, особенно к водоемам. В этом и беда: на пляжах стали собираться веселые компании отдыхающих, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и не носят маски. Как-будто люди забыли о пандемии. Гражданам нельзя выезжать за границу, но можно перемещаться по стране. Массовое отправление жителей королевства к местам отдыха вызвало у правительства беспокойство. В последние недели количество случаев госпитализаций из-за COVID-19 неуклонно росло. Санитарные власти предупредили: если темпы распространения инфекции не замедлятся, ситуация в отделениях интенсивной терапии будет критической к 10 апреля.
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