Украина подала заявку на внесение борща в список наследия ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел Украины официально подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО и признания его национальным украинским блюдом. Инициатором выступил шеф-повар Евгений Клопотенко после того, как узнал, что россияне считают суп "своим".

- У Украины многое забрали, но наш борщ не заберут", - заявил он.

Основанная Клопотенко организация предоставила ЮНЕСКО 700 страниц доказательств важности этого культурного феномена для украинской самобытности и, в частности, перечислила десятки региональных рецептов блюда, а также связанные с ним местные традиции.

Рассмотрение поданной Украиной заявки может занять несколько лет. Между тем, борщ относят к национальным кухням целого ряда народов Восточной Европы. Ранее историк кухни Павел Сюткин отметил в интервью Euronews, что споры о его принадлежности объясняются тем, что блюдо с таким названием появилось ещё до чёткого выделения многих современных наций.