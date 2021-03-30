Доклад ВОЗ о происхождении коронавируса: что, где, когда

Во вторник ВОЗ должна придать гласности полный текст доклада о происхождении коронавируса, первые официальные заражения котором были зарегистрированы в Ухане в декабре 2019-го года.

Те выдержки, с которыми ознакомились медиа, свидетельствуют, что гипотеза об искусственном происхождении вируса была специалистами отодвинута на второй план.

В корреспонденции The Associated Press из Женевы подчеркивается, что установленные факты проливают мало света на то, как вирус в принципе начал циркулировать, также указывается, что на ряд важных вопросов ответ так и не дается.

Есть информация, что в качестве основной гипотезы рассматривается зооноз, когда патоген, перешедший от определённого вида животного, чаще всего позвоночного, вызывает заболевание уже у хомо сапиенс, после чего первый инфицированный заражает других людей.

В качестве животного эксперты ВОЗ и китайские специалисты называют норку, панголинов, кроликов и хорьковых барсуков.

В момент первой волны пандемии ряд влиятельных микробиологов, в частности, лауреат Нобелевской премии профессор Люк Монтанье, утверждали, что вирус создан искусственно, и даже высказывали гипотезы, почему потребовалось его создание.

В ВОЗ это предположение комментируют так.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Мы знакомимся с полным текстом доклада, затем мы проводим обсуждение, так сказать, переварим изложенные в нем выводы, следующий этап - дискуссии с членами нашей организации. Но я повторяю, что ни от одной гипотезы мы пока не отказываемся, и дальнейшие изыскания будут продолжены".

В докладе, как отмечается, содержатся сведения, которые могут свидетельствовать в пользу версии о том, что SARS-CoV-2 вышел за пределы вирусологической лаборатории в Ухане, но, с другой стороны, оценивая вероятность такого развития событий, эксперты ВОЗ говорят, что она не слишком высока.