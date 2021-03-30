Суэцкий канал вновь стал судоходным

Движение по Суэцкому каналу восстановлено после того, как контейнеровоз EverGiven был отбуксирован.

Компания-арматор, сдающая судно в аренду, вечером в понедельник сообщила, что возможность дальнейшей эксплуатации EverGiven остается под вопросом до окончания всесторонней инспекции, которая может занять несколько недель.

На Суэц, зона которого считается условной границей между Африкой и Евразией, приходится от 10% до 13% всего товарообмена планеты, ежедневно по нему перевозят грузов на почти $10 млрд долларов.

Усама Раби, председатель дирекции Суэцкого канала: "У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить в течение ближайших дней свободное плавание для большого количества контейнеровозов, речь идет о свыше четырех сотнях судов, ждущих своей очереди. Я полагаю, что к обычному графику движения мы вернемся в течение трех, максимум пяти дней".

Судно водоизмещением более 200 тысяч тонн село на мель 23-го марта.

Длина EverGiven - 400 с лишним метров, поэтому оно перегородило русло Суэца. Чтобы снять его с мели, потребовались буксиры, драги и мощные экскаваторы.

Джон Конрад, капитан морского судна: "Те, кто занимались вызволением EverGiven, сделали фантастическую работу, мы были свидетелями того, как с помощью их усилий и самоотверженности мы избежали кризиса".

Джон Конрад считает, что заслуга спасателей и в том, что они сумели сохранить целым корпус судна, что позволило его отбуксировать в Большое Горькое озеро, расположенное между северной и южной частями Суэцкого канала. Специалисты утверждают, что нынешний инцидент демонстрирует как хрупкость транспортной инфраструктуры, так и отсутствие диверсификации маршрутов торгового мореплавания.