Как спасти детей от токсичного интернета?

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Кибербуллинг, секстинг, обнаженные фотографии, легкий доступ к фейковым новостям и игровая зависимость...

По мнению организации "Спасём детей", это основные скрытые опасности для детей в Интернете. Родители обеспокоены. Дети проводят в Интернете ВДВОЕ больше времени, чем до пандемии.

В прошлом году мы получили более 1160 обращений за консультацией по проблемам, связанным с Интернетом. Также было много сообщений о незаконном контенте, который дети, родители или другие взрослые находили в сети и доводили до нашего сведения. Таких сообщений было более 1500, и большинство из них - около 1100 - были связаны с сексуальным насилием над детьми Габриэла Александреску исполнительный президент отделения "Спасём детей" в Румынии

Психологи говорят, что с момента появления COVID-19 количество таких экстремальных случаев резко возросло, потому что дети более активны в Интернете и дольше остаются у экранов.

Сообщается, что это влияет на психическое здоровье и эмоциональное благополучие молодых людей. И даже в тех случаях, когда насилие не происходит, родители говорят, что они чувствуют: поведение молодежи изменилось.

По мере того, как занятия переходили в онлайн, возникали трудности с концентрацией внимания, раздражительностью; нарушением сна и пищевого поведения. Дети, страдающие от социальной тревожности, чувствовали себя более комфортно в это время, потому что у них было меньше контактов, но есть много предшествующих состояний, которые сейчас усиливаются Михаэла Дину психолог, отделение "Спасём детей" в Румынии

Отделение "Спасем детей" в Румынии адаптировало консультационные сессии и горячие линии в ответ на пандемию.

Теперь они они работают с подростками-волонтерами, которые пытаются научить своих друзей и коллег, как защитить себя от опасностей Интернета.

Мари Жан Йон, Euronews:

— Психологи предупреждают, что домогательства и кибербуллинг в Интернете могут вызывать беспокойство, страх, депрессию и даже посттравматическое стрессовое расстройство у детей и подростков ...

Согласно исследованию, проведенному организацией "Спасем детей" в Румынии, 63% учащихся, учителей и родителей считают, что безопасность детей в Интернете - жизненно важная проблема, которую все еще необходимо решать властям.