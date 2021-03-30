Ранняя диагностика — игра на опережение с болезнями

Это Неделя здравоохранения на Euronews, и в этом выпуске мы рассмотрим использование новых умных технологий и идей, чтобы оставаться на шаг впереди в области здравоохранения.

Главное в работе на опережение - это ранняя диагностика.

Один из примеров - американская компания Kinsa Health, которая предсказала пандемию коронавируса на 18 дней раньше, чем традиционные органы здравоохранения, благодаря более чем 2 миллионам подключенных термометров.

Когда пользователи стали сообщать о лихорадке, Kinsa отметила первую волну COVID-19.

Мы берем наши прогнозы ожидаемого, и как бы вычитаем их из того, что мы видим в самом деле. То, что в итоге получается, - это остаток. Это то, что остается. И если это выходит за рамки статистической достоверности, это - необычная вспышка. Мы обнаружили, что такие необычные вспышки были по всей стране Индер Сингх гендиректор Kinsa Health

Представьте, как такая система ранней диагностики с использованием подключенных термометров может коренным образом изменить нашу способность управлять инфекционными заболеваниями?Оцифровка - ключ к успеху. По словам медицинского футуриста Берталана Мешко, эта пандемия ускорила оцифровку.

Телемедицина была популярна и до пандемии, но то, как COVID-19 повлиял на внедрение цифровых технологий в области здравоохранения, создает новую норму» Берталан Мешко директор Института Медициский футурист

Одним из ключевых компонентов этой "новой нормы" считается то, что подобные консультации врача и пациента могут проходить на онлайн-цифровых платформах.

Другая сторона этой "новой нормы" заключается в том, что мы начинаем внимательнее следить за своим здоровьем. Один из примеров - это новые умные часы. Они могут измерять пульс, делать электрокардиограмму и даже определить уровень кислорода в крови. Необязательно знать, как интерпретировать все эти данные, но они действительно могут помочь следить за моим самочувствием в долгосрочной перспективе.

Таким образом, мы станем экспертами в отношении нашего собственного образа жизни или здоровья и ведения болезней. Но не для того, чтобы ставить себе диагноз самостоятельно, а для того, чтобы поделиться этими данными с врачом. И вместе как команда, мы сможем найти лучшие решения для медицинских проблем Берталан Мешко директор Института Медициский футурист

Технологии, необходимые для того, чтобы пациенты были хорошо информированы и чувствовали себя увереннее, быстро развиваются.

Вопрос лишь в том, поможет ли нам эта пандемия совершить культурный сдвиг, чтобы сделать цифровое здравоохранение и диагностику приоритетом.