Ранняя диагностика — игра на опережение с болезнями

Ранняя диагностика — игра на опережение с болезнямиКомментарии
Это Неделя здравоохранения на Euronews, и в этом выпуске мы рассмотрим использование новых умных технологий и идей, чтобы оставаться на шаг впереди в области здравоохранения.
Главное в работе на опережение - это ранняя диагностика.
Один из примеров - американская компания Kinsa Health, которая предсказала пандемию коронавируса на 18 дней раньше, чем традиционные органы здравоохранения, благодаря более чем 2 миллионам подключенных термометров.
Когда пользователи стали сообщать о лихорадке, Kinsa отметила первую волну COVID-19.
Представьте, как такая система ранней диагностики с использованием подключенных термометров может коренным образом изменить нашу способность управлять инфекционными заболеваниями?Оцифровка - ключ к успеху. По словам медицинского футуриста Берталана Мешко, эта пандемия ускорила оцифровку.
Одним из ключевых компонентов этой "новой нормы" считается то, что подобные консультации врача и пациента могут проходить на онлайн-цифровых платформах.
Другая сторона этой "новой нормы" заключается в том, что мы начинаем внимательнее следить за своим здоровьем. Один из примеров - это новые умные часы. Они могут измерять пульс, делать электрокардиограмму и даже определить уровень кислорода в крови. Необязательно знать, как интерпретировать все эти данные, но они действительно могут помочь следить за моим самочувствием в долгосрочной перспективе.
Технологии, необходимые для того, чтобы пациенты были хорошо информированы и чувствовали себя увереннее, быстро развиваются.
Вопрос лишь в том, поможет ли нам эта пандемия совершить культурный сдвиг, чтобы сделать цифровое здравоохранение и диагностику приоритетом.