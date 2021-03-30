Протесты в Румынии: "Мы хотим свободы!"

Тысячи протестующих вышли на улицы румынских городов после вступления в силу новых карантинных мер.

Сотни людей в центре столицы Бухареста выражали своё недовольство более жёсткими ограничениями, введёнными властями в воскресенье в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и растущим числом заражений. В понедельник в Румынии было зарегистрировано наибольшее число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии с начала пандемии - почти 1400 - и более 13000 заболевших получают стационарную помощь.

"Я очень хочу, чтобы мы сохранили наши гражданские права, они должны соблюдаться в каждой демократической стране, не только в Америке, но и в Румынии, - говорит один из демонстрантов, - я хочу, чтобы у нас было авторитарное или тоталитарное государство".

"Мы хотим свободы, мы хотим справедливости и больше никаких ограничений. Вот уже больше года прошло, а ничего не решается, даже и с появлением вакцины ничего не меняется".

Акции были организованы крайне-правой партией "Альянс за единение всех румын", которая выступает против изоляции и и вакцинации. К вечеру понедельника протесты переросли в столкновения с полицией: демонстранты бросали камни в стражей порядка, ранив нескольких из них. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. Около 100 протестовавших были задержаны.

Новые ограничения включают запрет на поездки внутри страны, комендантский час с 20:00 часов вечера и закрытие магазинов с 18:00, если показатель числа заражённых коронавирусом на 1000 человек превышает 7,5 в течении двух недель.