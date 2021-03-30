Изменения климата приводят к уменьшению пениса

Из-за изменений климата меняется репродуктивная способность человека, считают ученные. Одним из последствий плохой экологии стало уменьшение мужского полового члена.

Ведущий эпидемиолог и ученый-эколог Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, который считается одним из лучших в мире, доктор Шанна Свон опубликовала книгу, в которой исследуется связь между использованием промышленных химикатов и длиной пениса.

В книге "Count Down" ("Обратный отсчет" - прим.) утверждается, что современный мир меняет репродуктивное развитие человека и угрожает будущему всего вида.

В книге рассказывается о том, как загрязнение окружающей среды приводит к эректильной дисфункции, снижению рождаемости и росту числа младенцев с маленькими пенисами. "Современные двадцатилетние женщины в некоторых частях мира в среднем менее фертильны, чем в их бабушки в 35 лет", - пишет доктор Свон, называя ситуацию "глобальным экзистенциальным кризисом".

"Химикаты в нашей окружающей среде и нездоровый образ жизни нарушают наш гормональный баланс, вызывая различные степени репродуктивного хаоса", - считает она, подчеркивая, что человечество соответствует трем из пяти критериев, по которым определяют угрозу исчезновения вида.

"Для исчезновения достаточно одного", - пишет доктор Свон.

Какое загрязнение вызывает эти проблемы?

Согласно исследованиям доктора Свона, нарушение репродуктивной функции вызвано фталатами, химическими веществами, используемыми в производстве пластмасс, которые могут повлиять на эндокринную систему.

Эта группа химических веществ используется для повышения гибкости пластмасс. Их можно найти в игрушках, упаковке, моющих средствах, косметике и многих других продуктах. Доктор Свон считает, что эти вещества вредят развитию человека. "Младенцы сейчас рождаются уже загрязненными химикатами из-за веществ, которые они поглощают в утробе матери", - говорит она.

Доктор Свон десятилетиями изучала воздействие фталатов на живые существа, начав изучение с "фталатного синдрома" у крыс. В 2000 году стало возможным измерять уровень содержания фталатов в организме человека. С тех пор доктор Свон изучает то, как эти химические вещества передаются от родителей - детям, влияют на женское либидо и длину пениса.

В одном из своих самых известных исследований в 2017 году она изучила связь числа сперматозоидов с загрязнением окружающей среды. В работе описывается изменение мужской фертильности за последние 40 лет.

Проведя 185 исследований с участием почти 45 тысяч мужчин-медиков, доктор Свон и ее команда пришли к выводу, что число сперматозоидов у мужчин в западных странах снизилось на 59% за период с 1973 по 2011 год. Ученая считает, что подобные темпы понижения фертильности означают, что большинство мужчин перестанут производить жизнеспособную сперму к 2045 году.

В последние годы все чаще звучат призывы о частичном отказе от пластика. В 2019 году Европа приняла закон о запрете одноразовой пластиковой посуды. С подобными законопроектами выступили и другие страны. С момента создания Европейского агентства по окружающей среде европейские граждане подвергаются на 41% меньшему загрязнению твердыми частицами, чем два десятилетия назад. Считается, что эти правила увеличили продолжительность жизни в среднем на девять месяцев.