Сага о вакцине: AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

В саге об AstraZeneca появилась новая глава. Препарат переименовали Vaxzevria. Содержание пузырьков осталось тем же. Примечательно, что европейский регулятор по просьбе производителя одобрил изменение в названии прививки пять дней назад. Но даже для СМИ это произошло как-то незаметно.

Во вторник вакцинацию британско-шведским препаратом приостановили в Берлине и Мюнхене, после того, как медики зафиксировали более 30 случаев образования тромбов у привитых граждан. Девять человек скончались. В их числе женщины в возрасте от 20 до 63 лет.

Дилек Калайчи, глава департамента здравоохранения Берлина: "Поскольку пока мы не знаем, какие рекомендации нам даст федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха, и что будет делать министерство здравоохранения Германии, мы в качестве мер предосторожности прекращаем прививать AstraZeneca людей младше 60-ти лет".

В Канаде изучают данные об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Иммунизация людей до 55-ти лет AstraZeneca прекращена.

Шелли Дикс, заместитель главы Национальный консультативный комитет по иммунизации: "Случаи, выявленные до сих пор, в основном касались женщин в возрасте до 55 лет, хотя нарушения наблюдались и у мужчин. Изменения в организме происходили в период от 4-16 дней после прививки". О подобных инцидентах в самой Канаде минздрав сообщений пока не получал.

Для младших возрастных групп AstraZeneca не применяют во Франции, Финляндии, Исландии. В Швеции эту вакцину рекомендуют только людям старше 65 лет, у которых не наблюдаются тяжелые побочные эффекты.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств и ВОЗ, заявили, что вакцина эффективна и безопасна, а польза от ее применения превышает риски. Причины смены названия вакцины с AstraZeneca на Vaxzevria на данный момент неизвестны.