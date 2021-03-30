Сезон цветения сакуры в Токио

В Токио продолжается сезон цветения сакуры. Чтобы полюбоваться на весенне чудо, люди приезжают на берег реки Мегуро. Из-за распространения коронавируса японское правительство призывает жителей страны не устраивать традиционные пикники под цветущими деревьями, места для проведения отдыха в парках Токио огорожены. С каждым годом сезон цветения сакуры начинается все раньше. В этом году деревья преобразились на десять дней раньше обычного срока.