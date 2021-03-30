Жилищная программа для беженцев на острове Лесбос

ЕС обещает выделить 276 млн евро на строительство и ремонт пяти лагерей для мигрантов на греческих островах. В самой Греции местные активисты помогают переселенцам найти временное жилье в настоящих домах. Благотворительная организация "Iliaktida" разработала специальную программу для находящихся в уязвимом положении.

Хамидех Батери рассказывает: "Мы уехали из Афганистана, чтобы бежать от войны. Сначала уехали мои муж и старший сын, они смогли добраться до Стокгольма. Последние два года я и мои остальные трое детей застряли на этом острове. Мы надеемся, что нам предоставят право убежища и мы сможем к ним присоединиться". Хамидех с детьми живет в одной комнате и делит дом с другой афганской семьей.

Дидарали Сатехи говорит, что хочет поскорее покинуть Лесбос: "В лагере"Мория" мы жили девять месяцев, это время, о котором я не хочу вспоминать. Теперь мы живем в доме, ситуация улучшилась, но мы не хотим оставаться на Лесбосе. Мои дети должны ходить в школу, я должен работать. Наше будущее — в Германии".

Эта жилищная программа действует с 2016 года при финансовой поддержке министерства по вопросам миграции Греции. Сегодня 700 просителей убежища живут в 103 квартирах в Митилини и близлежащих районах.

Координатор "Iliaktida" Константина Коломпоки объясняет: "Эта программа играет очень важную роль, потому что самым незащищенным она предлагает безопасность и хорошие условия жизни. Эти просители убежища нуждались в защите. Сегодня они находятся в безопасности, у них есть доступ к социальным услугам, таким как больницы".

"На Лесбосе сегодня живут около 10 тысяч беженцев и мигрантов, в последние месяцы из Греции в Германию уехали более тысячи из них. Это мечта многих семей, которые остаются на острове и надеются, что скоро придет их очередь", — передает корреспондент Euronews Апостолос Стаикос.