Киргизия: вакцинация началась

Киргизия начала кампанию по вакцинации от коронавируса при помощи китайского препарата Sinopharm. Пекин пожертвовал Бишкеку 150 тыс доз, что достаточно для прививки в два приёма 75 тыс человек - чуть больше 1% населения страны, составляющего около 6,5 млн.

Зарегистрирована в Киргизии и российская вакцина Sputnik V. Получив первую дозу Sinopharm, министр здоравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сказал:

_"В ближайшее время к нам будет поступать Sputnik V, 500 тысяч [доз]. Это до мая-июня, я так думаю, что мы получим".

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Администрация президента Садыра Жапарова заявила на прошлой неделе, что глава государства "не нуждается в вакцинации в настоящее время", сославшись на рекомендации врачей.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек заявила, что у лидера всё ещё есть антитела после заражения вирусом в прошлом году, когда он отбывал тюремный срок по обвинению в захвате заложников.

По словам Байтерек, 52-летний Жапаров, освобождённый сторонниками и приведённый к власти во время политического кризиса в октябре прошлого года, получит вакцину, если его антитела "исчезнут или значительно уменьшатся".

Власти Киргизии столкнулись со скептицизмом в отношении китайской вакцины, люди говорят, что сомневаются в её эффективности, ссылаясь на низкое качество многих китайских товаров, наводнивших рынок страны в последние годы. Но специалисты уверены: вакцинироваться необходимо.

"Мы знаем, что такое вакцина, из чего она состоит, какие могут быть последствия. И вы знаете, каждый должен получить эту вакцину, если не хочет заболеть и приобрести более тяжелую форму коронавирусной инфекции", - говорит эпидемиолог Улабек уулу Арибий. .

Запад обвиняет Пекин и Москву в использовании своих вакцин как инструментов в борьбе за геополитическое влияние в Средней Азии. В прошлом месяце богатый энергоресурсами Казахстан начал вакцинацию российским препаратом Sputnik V, хотя и заявил о своём намерении применять позже и препарат собственного производства. В субботу соседний Узбекистан получил миллион доз китайской вакцины, произведенной фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Страна с населением 34 млн человек, чья кампания по вакцинации начнется позднее на этой неделе, заявила, что летом планирует начать совместное с КНР производство этого препарата.

Россия и Китай обвинения утверждения в том, что они стремятся использовать вакцины для распространения своего влияния на весь мир, отрицают и в свою очередь обвиняют и обвинили западные государства в том, что они накапливают вакцины у себя в ущерб бедным странам.