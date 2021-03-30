Как деревья могут сделать города здоровее, чище и прохладнее?

Из-за неуклонного роста численности мирового населения растет вероятность того, что большинство людей на планете какой-то момент своей жизни проживут в густонаселенном городском районе. Ученые считают, что для сохранения здоровья нам необходимо позаботиться о том, чтобы города становились зелеными.

Исследования, проведенные в Университете Восточной Англии, показали, что наличие доступа к зеленым зонам может снизить риск диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременной смерти, преждевременных родов, стресса и высокого кровяного давления. Несколько этих заболеваний входят в число 10 основных причин мировой смертности Всемирной организации здравоохранения.

По данным Организации Объединенных Наций, к 2030 году в городах будет проживать 60% населения мира, а каждый третий - в городе с населением более полумиллиона человек. Увеличение плотности населения означает уничтожение зеленых насаждений в пользу домов, что делает городские пейзажи еще более непривлекательными и расширяет пропасть между сельской и городской жизнью.

Помимо эстетики, в городах существует большая проблема загрязнения окружающей среды, смога и повышения температуры. Ученые считают, что решением этих проблем могут стать растения и деревья.

Чтобы решить проблему недостатка площади, урбанисты прибегают к необычным решениям, таким как зеленые стены и сады на крышах. Они предлагают рассматривать сельскую и городскую среду как не сильно отличающуюся друг от друга.

Связь между зелеными насаждениями и продолжительностью жизни

Вид на Пекин, Китай. Mark Schiefelbein/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Насколько зеленее должны быть наши города, чтобы улучшить наше здоровье? Проанализировав девять крупных исследований, издание Lancet Planetary Health обнаружило, что относительно небольшое увеличение площади зеленых насаждений вокруг дома может повлиять на продолжительность жизни.

Исследователи собрали информацию от 8,3 миллионов человек в семи различных странах, и обнаружили, что 10-процентное увеличение площади зеленых насаждений привело к снижению ранней смертности в среднем на четыре процента.

Озеленение территорий измерялось с помощью так называемого "индекса растительности". По этой шкале засушливая пустыня получила бы 0 баллов, а пышные тропические леса - 1 балл. Увеличение этого индекса всего на 0,1 балла улучшает показатели ранней смерти людей, живущих в пределах 500 метров.

Наряду с другими проектами, направленными на то, чтобы сделать Париж более экологичным, мэр французской столицы Анн Идальго объявила в прошлом году о создании "городского леса". В четырех местах города власти планируют создать "острова свежести", призванные противостоять повышению температуры в городе. Мэрия планирует, что к 2030 году 50% территории Парижа будут покрыты лесопосадками. Для решения этой задачи, власти намереваются использовать каждый свободный сантиметр, включая крыши домов.

В Великобритании правительство также взяло на себя обязательство сажать больше деревьев в городах по всей стране. План на 10 миллионов фунтов стерлингов, объявленный в прошлом году, предусматривает посадку 130 000 деревьев во многих городах от Лондона до Абердина в Шотландии. Экс-министр окружающей среды Майкл Гов, назвал деревья "жизненно важными в борьбе с изменением климата".

По мнению экспертов, у зеленых насаждений есть и экономическая выгода. "Наши исследования показали, что парки и зеленые зоны ежегодно приносят пользу физическому и психическому здоровью на 34,2 миллиарда фунтов стерлингов, - сказала Euronews Living Хелен Гриффитс, исполнительный директор старейшей британской благотворительной организации Fields in Trust. - Британская национальная система здравоохранения NHS, экономит 111 миллионов фунтов стерлингов в год только за счет тех, кто не ходит к врачу, из-за того, что чаще посещает парки".

Деревья Атланты: Поучительная история

Атланта в США, ранее известная как "лесной город". David Goldman/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Среди исследований, отмеченных в Lancet, есть такие, которые показывают, что деревья могут снизить загрязняющие вещества в воздухе. Они также помогают свести к минимуму воздействие шума и жары, возникающих от интенсивного городского движения.

Когда-то известная как "город в лесу", Атланта в США - хороший пример для изучения последствий переозеленения. В период с 1973 по 1999 годы здесь было вырублено более 225 000 гектаров деревьев для строительства торговых центров, дорог и многоквартирного жилья. Потеря этого густого лесного покрова привела к тому, что во время штормов с улиц стекает на треть больше воды, что увеличивает вероятность наводнений. Чтобы бороться с новыми угрозами власти прибегают к дорогостоящим профилактическим мерам.

Зеленый покров также снижает температуру в городе, так как тень удерживает солнце вдали от высокоотражающих материалов, из которых состоят здания. Пример Атланты показал, что деревья снижают потребление энергии летом, предотвращая превращение городов в "городские острова тепла", или в районы, где температура воздуха на 1-4 градуса выше, чем в окрестных сельских районах. Сокращая необходимость охлаждения воздуха, насаждения снижают потребление энергии в этом районе. Выбросы при этом сокращаются почти на 600 тысяч тонн CO2. Для сравнения: именно такой выброс за год создают 127 389 автомобилей.