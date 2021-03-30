Прошло шесть лет с тех пор, как этот паб был снесен бульдозерами до основания.

100-летняя история питейного заведения сжалась до обломков.

Паб Carlton Tavern был снесен застройщиками за два дня до того, как он должен был получить охранноы статус достопримечательности северного Лондона.

После протестов и общественных выступлений паб восстановили в прежнем виде.

Полли Робертсон, активистка за спасение Carlton Tavern: "Я чувствовала возмущение, что кто-то в апреле 2015 года может просто приехать на бульдозере, без всякого разрешения и снести постройку! И мы никогда не собирались сдаваться. Лично я никогда не собиралась сдаваться!".

В итоге муниципалитет распорядился восстановить паб - по кирпичику в буквальном смысле слова. Одним из тех, кто помогал с работами, был Роб Коуп, многолетний завсегдатай паба Carlton Tavern.

Роб Коуп, активист за спасение Carlton Tavern: "Я думал, что если прикоснусь к этим стенам, то рука встретит пустоту, голограмму, а я-то тут, внутри, это потрясающе, это чудесно. Даже поверить не могу, что в итоге все получится!".

Из Лондона передает журналист Euronews Люк Ханрахан: "Паб Carlton Tavern - один из немногих оставшихся свидетелей блица, войны в воздухе, которая длилась восемь месяцев, с осени 1940-го по май 1941-го года. Застройщикам приглянулось местоположение, чтобы возвести дом с роскошными апартаментами. Общество встало на защиту, и в итоге паб, как птица Феникс, возродился. Не хватает только пива".

Том Риз, совладелец Carlton Tavern: "Мы не планировали, что это станет достопримечательностью, но так много людей, фотографирующих и проходящих мимо!".

Бен Мартин, совладелец Carlton Tavern: "Я думаю, что мы вроде как пошутили, когда сказали: "Я думаю, что сейчас мы самый известный паб в Великобритании", но, как выяснилось, в каждой шутке есть только доля шутки".

Паб, который восстал из руин, сейчас готовится к 12 апреля, к дню, когда снова частично откроются питейные заведения.