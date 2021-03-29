Снятое с мели в Суэцком канале судно возобновило движение

Гигантский контейнеровоз Ever Given возобновило движение по Суэцкому каналу в северном направлении. Ранее из-за сильного ветра судно вновь ненадолго встало практически поперек водного пути, соединяющего Красное и Средиземное моря.

С помощью 17 буксиров оно было сдвинуто с места, где 23 марта село носом на мель. Успеху операции содействовал спровоцированный приливом подъем на один метр уровня воды в канале.

Согласно заявлению компании-оператора канала Gulf Agency Company, возобновление навигации ожидается уже в ближайшие часы.

Полностью восстановить навигацию планируется через три с половиной дня. К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 судов.

Суэцкий канал —это морские торговые ворота между Европой и Азией, на водную артерию приходится 13% глобального товарооборота.

По оценкам экспертов, потери бизнеса в результате многодневного затора превысили 200 миллиардов долларов.

В настоящий момент судно идет на собственном ходу, но его все же страхуют буксиры.