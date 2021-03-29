Минздрав РФ приступил к регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", разработанной Национальным исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Соответствующая информация появилась 29 марта на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Ранее в ТАСС появилась информация о выдаче регистрационного удостоверения, но эти данные опроверг в беседе с Euronews Евгений Басманов, пресс-секретарь Российского фонда прямых инвестиций. Он не смог назвать конкретные сроки, когда препарат может быть действительно одобрен. Прежде подведомственная экспертная организация Минздрава должна провести экспертизу качества, безопасности и эффективности вакцины.

О скором появлении облегченной версии препарата говорил еще в декабре президент России Владимир Путин. Речь идет о векторной вакцине для профилактики COVID-19. Она выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Прививочная доза - 0,5 мл. Это однокомпонентная вакцина, что позволяет привить наибольшее количество людей в более сжатые сроки. При этом, согласно производителям, ее эффективность несколько ниже, чем у двухкомпонентного "Спутника V": она гарантирует иммунитет лишь на четыре-пять месяцев.