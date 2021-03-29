В Средиземном море снова разыгралась трагедия с мигрантами

Представители властей Испании считают, что при попытке добраться до берегов королевства, утонули по меньшей мере девять человек. Лодка, на которой плыли предположительно четырнадцать нелегалов, перевернулась недалеко от побережья автономного сообщества Мурсия.

Тела двоих путешественников были обнаружены спасателями. Троих выживших удалось вытащить из воды. Поиски остальных не дали результата.

С наступлением весны все больше мигрантов из африканских стран с целью попасть на европейский континент, отправляются в опасное путешествие.

По данным Международной организации по миграции, в минувшем году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1 200 нелегальных мигрантов. В наступившем году здесь утонули свыше 300 человек.