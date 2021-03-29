Вакцина и политика: словацкий премьер ушел в отставку

Побочные эффекты вакцинации препаратом "Спутник V" - глава кабинета министров Словакии Матович объявил об отставке.

Как стало известно, должность руководителя правительства займет Эдуард Хегер. Переговоры с политиками, входящими в коалицию, о формировании нового кабинета министров должны начаться в понедельник.

Игор Матович, экс-премьер-министр Словакии, сообщил, что "никаких предварительных условий перед началом консультаций никто не ставил".

Причиной правительственного кризиса стало решение Матовича заключить соглашение с Россией о поставках профилактического противокоронавирусного препарата.

В результате в течение короткого времени из правительства Матовича ушли шесть министров.

Эдуард Хегер, экс-министр финансов, который намерен сформировать новый кабинет, заявил: "Я принимаю этот вызов и очень ценю оказанное мне доверие. С поддержкой партнеров по коалиции я намерен провести консультации и с центристами из партии "За людей", обратившись к ним за советом. Я попрошу также о встрече с представителями других партий".

После дискуссий кандидатуры на министерские посты будут представлены президенту республики Чапутовой.

Назначение премьера входит в ее конституционные прерогативы.