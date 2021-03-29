COVID-19: кто позаботится о медработниках?Комментарии
В течение недели в марте 2021 года наш канал расскажет о последних новостях в сфере здравоохранения со всей Европы и за ее пределами, проанализирует и обсудит революционные разработки, которые определяют будущее отрасли.
Пабло Селик – медбрат в мадридской больнице Ла-Пас. Один из тех, кто встречал COVID19 на передовой. Он и представить себе не мог, насколько это отразится на его психическом здоровье.
Год назад больницы были переполнены, не хватало средств индивидуальной защиты, а врачам приходилось в приоритете лечить наиболее жизнеспособных пациентов ...
Овации с балконов немного приободряли, но ничего не помогало избавиться от чувства беспомощности, когда не можешь спасти больше жизней. Страх заразиться самому или принести инфекцию домой...стараясь оградить родных от их повседневных душевных страданий...
Медработники на передовой заплатили большую цену в битве с COVID19. Недавнее исследование показывает, что каждый третий из них страдает депрессией после первой волны, причем половине из них требуется профессиональная оценка состояния здоровья. Каждый четвертый пострадал от посттравматического стрессового расстройства, как те, кто побывал в зоне боевых действий.
В мадридской больнице Ла-Пас знали, что с первого дня должны оказывать психологическую поддержку своему персоналу.
Только после первой волны Пабло решил обратиться за помощью.
Теперь он посещает еженедельные сеансы безоценочной осознанности, в больнице.
Эта сила им потребуется, ведь пандемия еще далека от завершения. Но, по крайней мере, на несколько минут у них есть время только на себя, чтобы продолжать заботиться о других.