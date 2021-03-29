Правозащитники призвали ОБСЕ и Совет Европы выступить в поддержку "Новой газеты"

Российские и международные правозащитники обратились к Европе из-за угроз "Новой газете". Они призвали ОБСЕ и Совет Европы выступить в поддержку издания, осудить развёрнутую кампанию угроз и дискредитации "Новой газеты" и потребовать от российских властей гарантировать свободу СМИ. В середине марта "Новая газета" сообщила, что здание, где находится редакция, подверглось химической атаке: вход облили "жидкостью с резким запахом". Экстренные службы, которые работали на месте происшествия, впоследствии заявили, что не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты": "Это такая угроза. Это использование боевых отравляющих веществ нелетального действия для предупреждения сотрудников газеты, или в качестве мести им".

Сотрудники "Новой газеты" каждый день рассказывают о происходящем в России и мире. "Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам", - указывается на веб-сайте издания. Порой правда имеет высокую цену. В минувшем году, по данным оргнизации "Репортеры без границ", в мире было убито 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты": "Эта газета опасна для жизни людей. Я хотел после гибели Ани (Политковской) 7 октября 2006 года в подъезде на улице Лесная, я хотел ее (газету) закрыть. Но редакция была категорически против".

Несмотря на трудности, журналисты не теряют оптимизма. Главный редактор издания Дмитрий Муратов говорит, что "Новая газета" сможет и впредь делать актуальные репортажи, в том числе благодаря огромной поддержке со стороны читателей. Тираж газеты составляет 90 000 экземпляров, а ее веб-сайт ежедневно посещают около 500 000 пользователей.

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты": "Мы никуда не уедем. Мы не будем иностранными агентами и не будем получать иностранного финансирования. Мы останемся жить и работать в России".