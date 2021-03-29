Мехико: женщины требуют правосудия

Матери убитых женщин и активистки провели 24-часовой пикет у здания Национального дворца в Мехико. Акция прошла накануне форума ООН Generation Equality Forum, посвященного вопросам гендерного равенства. Конференция стартовала в Мехико и завершится в Париже. Участники манифестации указали на недостатки в расследовании случаев фемицида в Мексике. В тот же день сотрудники прокуратуры штата Кинтана-Роо на юге Мексики взяли под стражу четырех полицейских по подозрению в убийстве женщины при задержании 27 марта. Согласно официальным данным, смерть наступила от перелома шейного позвонка, который был вызван чрезмерным применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования в связи со случившимся в Тулуме. По его словам, задержанная женщина "подверглась жестокому обращению и была убита". Главагосударства пообещал, что виновные в ее гибели понесут наказание.
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